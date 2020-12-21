ليبيا تطيح بالجزائر في بطولة شمال أفريقيا للشباب

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حقق المنتخب الليبي للشباب فوزا غاليا بنتيجة (1-0) على نظيره الجزائري، اليوم الإثنين، على أرضية ملعب الهادي نفير بتونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس أمم أفريقيا (موريتانيا 2021).

هدف منتخب ليبيا الوحيد جاء في الدقيقة 17 من الشوط الأول بعد اختراق من فرج غيضان من الجهة اليمنى ليضع عرضية حولها مدافع الجزائر مزيوني في شباك فريقه.