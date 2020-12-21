ليبيا تحرز برونزية أفريقيا للجودو في وزن فوق 100 كجم

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توج الرياضي الدولي على عمر النائلي بالميدالية البرونزية وزن 100 كجم خلال مشاركته بطولة أفريقيا للجودو التي تستضيفها مدغشقر هذه الأيام.

ونجح النائلي في تجاوز الدور التمهيدي بعد تفوقه على منافس من بوركينا فاسو وفقد نتيجة مباراته في الدور الثاني أمام منافسه السنغالي المصنف عالميًا.

وحقق البطل الليبي البرونزية بعد أن أطاح بمنافسه من البلد المستضيف مدغشقر ويقتلع برونزية وزنه.

وأضاف النائلي 350 نقطة إلى رصيده السابق بـ 100 نقطة ويصبح بإجمالي 450 نقطة في انتظار اعتماد الاتحاد الدولي غدًا ليؤكد ضمان تأهل النائلي للأولمبياد القادم من عدمه.

وقدم النائلي أداءً مميزًا العام الماضي توجه بالفوز بذهبية أفريقيا بالكاميرون وتعتبر بطولات أفريقيا مصنفة ويضيف المتوجون بقلائدها نقاطا تؤهلهم للألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.