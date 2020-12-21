ليبيا تحرز برونزية أفريقيا للجودو في وزن فوق 100 كجم

21 ديسمبر، 2020 11:27 م
18

أخبار ليبيا24

توج الرياضي الدولي على عمر النائلي بالميدالية البرونزية وزن 100 كجم خلال مشاركته بطولة أفريقيا للجودو التي تستضيفها مدغشقر هذه الأيام.

ونجح النائلي في تجاوز الدور التمهيدي بعد تفوقه على منافس من بوركينا فاسو وفقد نتيجة مباراته في الدور الثاني أمام منافسه السنغالي المصنف عالميًا.

وحقق البطل الليبي البرونزية بعد أن أطاح بمنافسه من البلد المستضيف مدغشقر ويقتلع برونزية وزنه.

وأضاف النائلي 350 نقطة إلى رصيده السابق بـ 100 نقطة ويصبح بإجمالي 450 نقطة في انتظار اعتماد الاتحاد الدولي غدًا ليؤكد ضمان تأهل النائلي للأولمبياد القادم من عدمه.

وقدم النائلي أداءً مميزًا العام الماضي توجه بالفوز بذهبية أفريقيا بالكاميرون وتعتبر بطولات أفريقيا مصنفة ويضيف المتوجون بقلائدها نقاطا تؤهلهم للألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

21 ديسمبر، 2020 11:27 م
18

مقالات ذات صلة

ليبيا تطيح بالجزائر في بطولة شمال أفريقيا للشباب

21 ديسمبر، 2020 11:47 م

براميدز المصري يفتقد خدمات 5 لاعبين قُبيل مواجهته الاتحاد الليبي

21 ديسمبر، 2020 12:08 م

15 يناير موعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز

21 ديسمبر، 2020 9:36 ص

شباب الجبل يتعاقد مع المهاجم سامي الغولة

20 ديسمبر، 2020 1:40 م
زر الذهاب إلى الأعلى