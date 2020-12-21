في عمل جديد.. “جمال سليمان” يجسد شخصية الملك إدريس السنوسي

أخبار ليبيا 24

يستعد الفنان السوري، جمال سليمان، لتجسيد شخصية الملك محمد إدريس السنوسي أول حاكم لليبيا بعد الاستقلال عن إيطاليا.

وقال الفنان السوري، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، ” الفيلم سيتناول فترة حكم الملك إدريس السنوسي التي شهدت صراعاً شعبياً للتحرر من الاستعمار الإيطالي”.

وأوضح الفنان جمال سليمان، أن العمل الجديد “يلقي الضوء على التاريخ، لكنه أيضاً يشبه الوضع الراهن في العالم العربي”.

ويرى الفنان السوري، أن “هناك فرقاً بين تقديم شخصية يعرفها الجمهور، وبين تقديم شخصية غير معروفة له، وأن الفيصل في ذلك هو التعبير عن روح الشخصية”.

كما أوضح الفنان السوري عن العمل الجديد حول الملك إدريس، وعن معايير الاختيار، “لم تختلف طريقة اختياراتي منذ دخلت مهنة التمثيل حتى الآن، فمع كل عمل جديد أتساءل: ماذا سنقول للناس؟ وأجد نفسي مسؤولاً عما يقوله العمل، مثلي مثل المؤلف والمخرج، فأنا لم أقدم عملاً يقول شيئاً مختلفاً عن قناعاتي”.

وكشف الفنان السوري أن المسلسل كتبه فاضل عفاش، ويخرجه إلياس بكار، وسيجري تصويره في تونس، ويتناول فترة حكم الملك إدريس السنوسي التي شهدت صراعاً شعبياً للتحرر من الاستعمار الإيطالي، والعمل يتعرض لتلك الحقبة بما فيها من صراعات استعمارية، وهو أمر مهم، ليس فقط لأنه يلقي الضوء على التاريخ، لكن لأنه أيضاً يشبه الوضع الراهن في العالم العربي”.