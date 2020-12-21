بنغازي تستذكر ذكرى قطع رأس والد “عفاريت”

أخبار ليبيا24

لم يكن يوم 18 ديسمبر 2013 يومًا عاديًا في حي الوحيشي بمدينة بنغازي حيث استيقظ أهالي الحي، على حادثة مروعة وكأنها من جزء من فيلم رعب دام، لقد كان ذاك اليوم كارثيًا لم يشهده الحي في تاريخه من قبل.

ويعود سبب ذلك، في أنه في صباح ذلك اليوم عثر على رأس مقطوعة من جسدها داخل كيس أسود، ترجع للمواطن “عطية النايلي” وهو والد آمر وحدة الإنذار في القوات الخاصة والصاعقة بالقوات المسلحة، سالم النايلي الشهير بـ”سالم عفاريت”، والذي استشهد في 15 يوليو 2015، خلال مشاركته في الاشتباكات ضد الإرهابيين في حي الليثي ببنغازي.

تعود أحداث هذه الجريمة الوحشية، إلى ما قبل شهرين، حيث اختطف النايلي 65 عامًا من قبل خاطفيه الذين طلبوا فدية مالية كبيرة، إضافة إلى تسليم ابنه القيادي في الصاعقة نفسه إلى المختطفين المجهولين.

وقد تم العثور على رأس الضحية من قبل أحد المواطنين صباح ذلك اليوم، في كيس بلاستيكي وضع في مدخل الشارع الذي يسكن فيه الضحية في حي الوحيشي.

ولفتت التقارير، آنذاك إلى أن رأس الضحية بدت عليه آثار الذبح بسكين بطريقة وحشية وغير معهودة في بنغازي، التي كانت خلال تلك الفترة تحت وطأة الجماعات المسلحة الإرهابية، والتي لم تترك صنفًا من الجرائم البشعة ضد أهالي المدينة إلا وارتكبته، على النحو الذي خلق مآسٍ إنسانية وفوضى أمنية.

أتت هذه الحادثة الشنيعة، إثر ورود اسم نجل الضحية “سالم عفاريت” في بيان سابق لجماعة أنصار الشريعة تتهمه فيه بالضلوع خلف الاشتباكات التي وقعت بين قوات الصاعقة والجماعة الإرهابية في نهاية شهر نوفمبر 2013 في حي راس أعبيدة.

وعلى الرغم من نفي الجماعة صلتها بحادثة تصفية النايلي، إلا أنه وبعد نحو خمس سنوات من الجريمة، كشف الإرهابي في تنظيم أنصار الشريعة “محمد عادل الشريف” المكني بــ”صفارة” تفاصيل تلك الجريمة، حيث أوضح بعد القبض عليه وخلال عملية التحقيق معه، أنه تم خطف الضحية “عطية النايلي” في بداية شهر سبتمبر من عام 2013 على يد تنظيم أنصار الشرعية للضغط على نجله “عفاريت” مقابل تصفية آمر القوات الخاصة الأسبق الذي رحل في 01 نوفمبر 2020 “الفريق ونيس بوخمادة”.

وخلال الاستدلال معه، أكد الإرهابي “صفارة” أنه تم الاتصال بـ “عفاريت” بشكل مباشر للضغط عليه لاغتيال “بوخمادة” مقابل الإفراج عن والده، لكنه رفض، وقال: “نحن لا نخون”.

وأضاف، أن رد “عفاريت” كان واضحًا وصريحًا ورفض دفع أي مبلغ مقابل حياة والده، لافتًا إلى أنه أكد لهم أنه “مستعد للفناء هو وكافة رفاقه مقابل تخليص البلاد من هذه التنظيمات الإرهابية”.

ومنذ تسللها إلى ليبيا خلال أحداث الثورة سنة 2011 نفذت الجماعات الإرهابية على اختلاف مسمياتها بدءًا من القاعدة وأنصار الشريعة وأخيرًا داعش انتهاكات إنسانية حقوقية مروعة، ضد فئات كثيرة من المجتمع الليبي، من مدنيين وعسكريين وأمنيين وقضاة وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين وحقوقيين.

وقد شهدت السنوات الماضية، بعيد اندلاع الثورة بشهور، مئات من الهجمات الإرهابية تمثلت في الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة، وعمليات الاغتيال وقطع الرؤوس والخطف والإخفاء القسري، وغيرها من الأعمال البشعة كوسيلة للحكم بواسطة التخويف، والتي أسفرت عن مقتل المئات من الضحايا.