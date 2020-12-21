طبرق كان لها نصيب..الإرهاب لم يستثنى أحدًا

أخبار ليبيا24

بعد سقوط نظام القذافي انهارت الأجهزة الأمنية وبدأت أعمال القتل والخطف تلاحق المنتسبين لها حيث كانت الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت هشة ولا تستطيع أن تحمي نفسها أو تنفذ القانون بسبب ضعف إمكانياتها عكس الجماعات الإرهابية التي تلقت الدعم المادي والمعنوي من تيارات تنفذت في السلطة ولا ترغب في قيام دولة بمؤسساتها.

وكثرت الاغتيالات والقتل وكان الفاعل والمجرم معروف لدي الجميع ولكن لا تستطيع أي سلطة في الدولة التعرض لهم فهم جماعات إرهابية مارقة لا تعرف إلا القتل والتنكيل.

مساء الخميس 19 ديسمبر 2013 وفي مدينة طبرق الآمنة التي لم تشهد أي أحداث عنف ولم تشهد أي وجود لعناصر التنظيمات الإرهابية وفي عملية كانت هي الأولى من نوعها بالمدينة قرب الحدود الليبية المصرية في حادثة هزت المدينة وأثارت سخط المواطنين.

في ذلك التاريخ شهدت مدينة طبرق اغتيال مواطن مدني في مدينة لم تشهد أي مظهر من مظاهر العنف للتنظيمات الإرهابية جراء انفجار عبوة لاصقة وضعت أسفل سيارته بعد خروجه برفقة زميل له في العمل من مقر المحطة البخارية بطبرق.

وجاء اغتيال المهندس آدم الخرشوفي المنصوري مدير إدارة الجهد الفائق في الشركة العامة للكهرباء على مستوى مناطق الجبل الأخضر بعد عدة تهديدات وصلته من الجماعات الإرهابية .

المنصوري فارق الحياة في مركز طبرق الطبي متأثرا بجراحه ونجي زميله الذي كان برفقته بأعجوبة من الحادث الدامي.

وكعادة الإرهابين استهدافهم لكل من يعارضهم والفتك به قتلا ـأو تفجيرا أو خطفا، ولكن أن يأخذوا في طريقهم من يرافق المستهدف اغتياله سواء كان ابن أو أب أو زوجة أو بنت دون رحمه ولا شفقة فهذا قمة انعدام الشرف والأخلاق والإنسانية لم تكن معركتهم معركة رجال أو مواجهه كانت معركة للغدر الذي لا يتميز به إلا الجبناء.

كان لوجود الإرهاب بالغ الأثر السيء على حياة الناس في ليبيا من جميع النواحي عاش الناس تلك السنوات العجاف في خوف مستمر بسبب غياب الأمن بغياب الأجهزة الأمنية بعد محاربتها من قبل الإرهابيين.

كما عاش الليبيين أوضاعًا اقتصادية صعبة من نقص المواد الأساسية من غذائية وطبية ونقص حاد في الوقود وكافة المحروقات وارتفاع الأسعار للمتوفر منها.

وكان لوجود الإرهاب أيضًا الأثر السلبي على التعليم والعملية التعليمية حيث توقفت المدارس في بعض المدن وغيرت المناهج بحذف بعضها وإضافة أخرى إلى المناهج الرسمية المعتمدة، ناهيك عن الأثر السلبي على الثقافة والفن وتوقفها بشكل نهائي.