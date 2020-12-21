تسييري طبرق: يحذر المواطنين من شراء اللحوم غير المختومة والمذبوحة خارج السلخانة

أخبار ليبيا24- خاص

حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الإثنين المواطنين في البلدية من شراء اللحوم غير المختومة والمذبوحة خارج السلخانة العامة تحت إشراف الحرس البلدية والإصحاح البيئي.

وأكد بوالخطابية انه غداً سيتم افتتاح السلخانة العامة بمنطقة الخوير جنوب طبرق والتي تكون تحت إشراف الحرس البلدي وأطباء بيطريون معتمدون للإشراف على عمليات الذبح والسلخ والكشف على اللحوم والتأكد من خلوها من الأمراض.

وحذر رئيس المجلس التسييري المواطنين من شراء اللحوم غير المختومة والتي تذبح خارج السلخانة العامة والتي قد تكون تحمل الأمراض والفيروسات الخطيرة التي تهدد صحة المواطن.

وذكر بوالخطابية أنه اعتباراً من غداً ستباشر اللجنة الأمنية المشتركة التي شكلها المجلس التسييري لبلدية طبرق والتي ستغلق السلخانات الخاصة وتصادر أي لحوم تباع لدى القصابين خارج السلخانة العامة وغير مختومة.

وأكد رئيس المجلس :”نحن نتخوف على صحة المواطن في ظل انتشار الأمراض التي تنتقل من خلال اللحوم والحيوانات”.

ولفت بوالخطابية إلى أن اللحوم ستكون مختومة بأختام تم تجهيزها لكل نوع من اللحوم من حيث اللون والشكل والتي يتعرف من خلالها المواطن على نوع اللحوم سواء خارجية أو محلية”.