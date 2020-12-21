بعيو يكشف إهدار 35 مليون دينار بقناة ليبيا الإخبارية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق، أن رئيس المؤسسة محمد بعيو، قدم مذكرة شكوى ضد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لقناة ليبيا الإخبارية، إلى رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، بشأن ما وصفها بـ”المخالفات المالية المرتكبة”، وتتضمن مذكرة الشكوى ملفاً بالأدلة والمستندات على التجاوزات والمخالفات.

ووفقا لبيان نشر بالحساب الرسمي للمؤسسة الليبية للإعلام، وعد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بإعطاء الشكوى الاهتمام المطلوب قانونيًا إحقاقًا للحق ودفاعًا عن المصلحة العامة.

وبحسب البيان، جاء تقديم الشكوى “التزامًا بمقتضيات القانون وحرصًا على إحقاق الحق وإبطال الباطل، ودفاعًا عن قيم الدولة في مواجهة العبث والفوضى، وحرصًا على تطهير الإعلام الوطني من الفساد”، لافتا إلى انتهاء التحقيقات الأولية في المخالفات المالية المرتكبة في قناة ليبيا الإخبارية.

وأشار البيان إلى أن بعيو، سبق وأعلن رسميا عن وجود إهدار وتبديد لمبلغ 35 مليون دينار سبق تخصيصها سنة 2013م، لقناة ليبيا الإخبارية، لافتا إلى أنها لم تخرج للنور ولم يتم البت قضائياً في “هذه الجريمة” رغم وجود لجنة تحقيق انتهت من أعمالها سنة 2015م.

وأوضح أن قناة ليبيا الإخبارية تم ضمها إلى المؤسسة الليبية للإعلام بموجب قرار إنشائها رقم 597 لسنة 2020م، الصادر عن المجلس الرئاسي.