الرقابة على الأغذية يحذر من شراء الأسماك المستوردة العثور على كميات كبيرة من سمك السردين المجمد الفاسدة تداول في السوق

أخبار ليبيا 24 – خبر

حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من شراء أسماك مجمدة مستوردة تباع في الأسواق يتم فك تجميدها ثم يعاد تجميدها من جديد.

وقال رئيس وحده النشر بالمركز علي المشاي – في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن أعادة تجميد الاسماك بعد فكها يخالف المعايير الصحيه، مشيراً إلى أنه يجب أن يفك التجميد لمرة واحدة فقط .

المشاي نصح المواطنين من عدم شراء الأسماك المجمدة وخاصة السردين، بعد عثور كميات كبيرة فاسدة من الأسماك خلال جولة تفتيشة لأعضاء المركز رفقة عناصر الحرس البلدي بعد ورود عدة شكاوي من وجود أسماك فاسدة فالسوق الأسبوعي.

وأوضح المشاب، أنه تمت مصادرتها الأسماك الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، محذراً بإنه لن يكون هناك اي تهاون من قبل الجهات المختصة على المخالفين.