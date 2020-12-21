اتفاق على بدء منح التأشيرات الأوروبية لليبيين نهاية يناير المقبل

أخبار ليبيا 24

أعلنت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، اتفاقها مع الحكومة المالطية على بدء منح التأشيرات الأوروبية لليبيين نهاية شهر يناير المقبل.

جاء ذلك في اجتماع عقده نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع وزير المالية والعمل المالطي كلايد كارونا، وفق بيان إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق.

وتناول اللقاء إمكانية تطوير التعاون في مجال الاستثمار والتنمية، والعمل على افتتاح خط جوي بين العاصمة المالطية فاليتا ومدن طرابلس وبنغازي ومصراتة، مباشرة إلى عدد من العواصم الأوروبية.