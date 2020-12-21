أمطار متفرقة على غرب البلاد وأجواء مستقرة على باقي المناطق

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من مساء، اليوم الاثنين، على أغلب مناطق غرب ليبيا بينما تبقى الأجواء مستقرة على باقي المناطق.

وبحسب النشرة الجوية للمركز يشهد الطقس في رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى الساحل الغربي وبعض مناطق الجبل وتشمل يوم الغد أغلب المناطق.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على سرت، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-23) م ولا تتجاوز (15) م على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض من مساء اليوم.

بينما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 22) م. ولا تتجاوز (15) م على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض من يوم الثلاثاء.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى الجنوب الغربي يصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-24) م، وتسجل انخفاض خلال اليومين القادمين علي اغلب المناطق.

بينما في الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 – 23) م.