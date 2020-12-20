مليشيا ثوار طرابلس: سنقف ضد كل من يحاول زعزعة أمن طرابلس المليشيا تعيد رسم خارطة طريق عملها بما يحافظ على وحدة الوطن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مليشيا ثوار طرابلس، ما أسمته بـ”إعادة هيكلة الكتيبة وتوزيع المهام بين الأفراد وأمراء السرايا كل حسب التخصص والكفاءة، مؤكدة أنها ستقف ضد كل من يحاول زعزعة أمن العاصمة أو فرض الحكم فيها بقوة السلاح، في إشارة لوزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

المليشيا أضافت في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها ستعيد رسم خارطة طريق عمل الكتيبة فيما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على وحدة الوطن ووئام المواطن وسيادة الدولة الليبية.

وأشار البيان إلى أنه تم عقد اجتماع، اليوم الأحد، بحضور كل من آمر الميليشيا المدعو هيثم التاجوري ومعاونيه ومن وصفتهم بأمراء وقادة السرايا، تمت خلاله المناقشة في كل الخلافات أو المنازعات، وتم التخلص من جميع الضغائن والأحقاد والوصول إلى الحلول والتفاهم بالكامل، مؤكدا أن “ثوار طرابلس كتيبة واحدة موحدة مصلحتها من مصلحة الوطن وهدفها وركيزتها الأساسية راحة المواطن والحفاظ على سيادة الدولة وتفعيل دولة القانون والمؤسسات”، بحسب البيان.

وأضاف “كتيبة ثوار طرابلس لن ترضى ببيع دماء الشهداء الطاهرة الذين ارتقوا أعلى المقامات لتحقيق الأهداف السامية وقيام الدولة المدنية المنشودة، ولن نتنازل عن حقنا في العيش الكريم رفقة إخوتنا الليبيين وسنعمل ليلاً ونهاراً لتوحيد الصفوف لكي نرجع إخوة متساويين في الوطن.

وواصلت “لن نرضى تحت أي ظرف التلاعب بحقوق المواطن أو التجاوز على مؤسسات أو مقدّرات الدولة، وسندفع آخر قطرة من دمائنا إيفاء بالعهود التي قطعناها وتحقيقاً لوصايا شهدائنا”.

وتابع “شاركنا في حروب لا تعد ولا تحصى وقاتلنا لمدة 14 شهراً عدواناً كان ليمزق العاصمة إرباً إربا ولن نرضى تحت ظروف أو أسباب بيع قضيتنا الشريفة، فنحن باقون على عهدنا وأوفياء لدماء شهدائنا الأبرار”.

واختتم البيان بالقول “نؤكد لكل ضعفاء النفوس الذين ينشرون الإشاعات والفتن ويحاولون الاصطياد في المياه العكرة أن كتيبة ثوار طرابلس موحدة الصف إخلاصها للوطن بالكامل ولا خلاف بين أي من القادة أو الأمراء أو الأفراد وأن كتيبة ثوار طرابلس مؤسسة عسكرية بخبرة وعتاد جبّار كانت ولا زالت على هدفها وعهدها باقية”.

وكان التاجوري، أكد قبل أيام، أن هناك تضاربًا داخل حكومة الوفاق، مشيرًا إلى أنه لا وجود لجيش ولا لشرطة في ليبيا، قائلاً “رغم ما يحدث الآن وما تعانيه ليبيا لم نر لا وزارة داخلية ولا جيش اللهم إلا جيش الصوبات الذي يخرج فجأة ويختفي فجأة”.

ووضعت داخلية الوفاق، قبل أيام، آمر مليشيا ثوار طرابلس هيثم التاجوري على قوائم المطلوبين لديها في تهم تتعلق بسرقة المال العام، مطالبة مليشيا الردع والتدخل السريع محور أبو سليم المعروفة بمليشيا غنيوة الككلي بتسليمه.