معيتيق: لجنة “5+5” تؤكد على التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي

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أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اليوم الأحد على تنسيق إعادة الطريق الساحلي.

وقال معيتيق في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن لجنة (5 + 5) تنسق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية “5+5” أعلنت في منتصف نوفمبر الماضي أنها اتفقت على فتح طريق ساحلي، وإخلاء منطقة تماس بين مقاتلين.

وجاءت القرارات خلال اختتام اللجنة العسكرية “5+5” اجتماعها في مدينة سرت حيث اتفقت على تنفيذ المرحلة الأولى على تأمين الطريق الساحلي بما يسمح بمرور المواطنين بشكل آمن.

إضافة إلى الاتفاق على إعداد آليات وخطوات لنزع الألغام ومخلفات الحرب بالتعاون مع الأمم المتحدة وإخلاء خطوط التماس من المقاتلين ورجوعهم إلى طرابلس وبنغازي.