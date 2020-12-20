مراقبة تعليم القبة تعلن انطلاق العام الدراسي

أكد مدير مكتب الإعلام في مراقبة التربية والتعليم ببلدية القبة فرج الجازي الغيثي لـ”أخبار ليبيا24″ انطلاق العام الدراسي بالبلدية.

وأضاف الغيثي أن مراقب التربية والتعليم بالبلدية قام رفقة مديري مكاتب التعليم الأساسي والجودة الشاملة والمتابعة والإعلام بجولة تفقدية لمتابعة سير الدراسة بالمؤسسات التعليمية.

وأوضح مدير مكتب الإعلام أن الجولة شملت مدارس (فرج بوحويش – الكرامة – أفريقيا – عوض العبيدي – شهداء المطار – روضة المجد – الإرادة للتعليم الحر ).

وذكر الغيثي أن هذه الجولات مستمرة على كافة المؤسسات التعليمة، لافتا إلى أن مراقبة التربية والتعليم القبة حريصة على تذليل كافة الصعاب وفق الإمكانيات المتاحة واتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها على أرض الواقع.

وأشار مدير مكتب الإعلام إلى أن إدارات المؤسسات التعليمية وبعد إعدادها لجداول الحصص للمعلمين تقوم بتسليمها لهم وتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات تناوبية وفقًا لشروط اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وتابع الغيثي :”مراقبة التربية والتعليم تهيب بكافة إدارات المؤسسات ومعلميها بتضافر الجهود وتغليب مصلحة الطالب مع حرص المراقبة على نيل المعلمين لكافة حقوقهم”.

وفي سياق متصل أكد مراقب التربية والتعليم أن حضور الطلبة والمعلمين بهذه المؤسسات التعليمية جيد ووفق شروط وضوابط الحماية من جائحة كورونا بعد أن تم توفر أجهزة قياس الحرارة ومعقم اليدين والمقاعد والخطاطات.