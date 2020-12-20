 لجنة حقوقية تطالب داخلية الوفاق بإصدار قرار مماثل لقرار بوشناف

20 ديسمبر، 2020 9:21 ص
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أخبار ليبيا 24

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، والذي استثنى أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني المفروضة على العرب والأجانب، المتواجدين على الأراضي الليبية.

وطالبت اللجنة الوطنية، وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، بإصدار قرار مماثل لقرار الحكومة الليبية المؤقتة.

وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، “يستثنى أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني المفروضة على العرب والأجانب، المتواجدين على الاراضي الليبية”.

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20 ديسمبر، 2020 9:21 ص
22

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