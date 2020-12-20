قوة حماية طرابلس: تأخير تنفيذ اتفاق لجنة “5+5” متعمد

أخبار ليبيا 24

طالبت ما يعرف بقوة حماية طرابلس، رؤساء وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بتقديم توضيح حول أسباب تأخر تنفيذ بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في سرت.

وفي بيان لها، اليوم الأحد، قالت قوة حماية طرابلس متسائلة، “هل هناك أيادي خفية وراء هذا التأخير المتعمد؟ ومن المستفيد من وراء كل هذا التأخير؟”.

وأوضحت القوة أن بنود أو نقاط اتفاق اللجنة، كانت واضحة وصريحة، وتصب في صالح الشعب وترضي جميع الأطراف، وكانت أهم النقاط التي لو طبقت لقطع الطريق أمام أي نزاع من الممكن أن يقع وذلك بتشكيل “قوة عسكرية مشتركة” من قبل لجنة إخلاء خطوط التماس، تقوم بفتح الطريق وتأمينه للمواطنين، وتشرف على إبعاد الأسلحة الثقيلة من المدن، وترحيل المرتزقة خارج البلاد.

وأعربت القوة عن استغرابها وبشدة، عن التأخير المتعمد في تطبيق مخرجات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جولتها السادسة التي انعقدت في سرت في 12 نوفمبر الماضي.

وتابعت القوة، “بعد أن استبشرنا خيرًا بالإعلان وبشكل نهائي وقف إطلاق النّار، واجتماع اللجنة وخروجها بعشرة نقاط مفصلية لم يطبق منها بندًا واحدًا إلى الآن”.

ودعت قوة حماية طرابلس رؤساء وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” إلى الخروج لتوضيح أسباب تأخير وعرقلة تنفيذ بنود الاتفاق.

وأشارت القوة إلى أن الحوار الذي أقيم برعاية أممية بتونس، فشل ضمنا، مؤكدة احتقان الشارع الليبي ضد سياسات حكومتي الوفاق والليبية، وسط أجواء مشحونة ومتوترة نتيجة تعنت أغلب الأطراف.