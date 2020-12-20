شنيب : من المزمع عقد جلسة تشاورية عبر تطبيق الزوم غدًا الإثنين شنيب : سيتم بحث تعديل اللائحة الداخلية للمجلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت عضو مجلس النواب عن مدينة درنه انتصار شنيب إن مجلس النواب سيعقد يوم الغد الإثنين جلسة تشاورية غير رسمية.

شنيب أوضحت – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الجلسة ستعقد عبر تطبيق الزوم (الاتصال المرئي)، مشيرة إلى أن سيصدر بيان بالخصوص بعد الجلسة .

يذكر أن 120 عضو من مجلس النواب عقدوا جلسات تشاورية بمدينة غدامس جنوب غرب ليبيا للم شمل البرلمان الليبي، وبحث تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان مجلس النواب الليبي، قد قرر تأجيل جلسته الإثنين الماضي، التي كان يزمع عقدها بمدينة غدامس مع استمرار الجلسات التشاورية.

وقال مصدر بالمجلس إن “تأجيل الجلسة يعود إلى عدم الوصول إلى توافق بين الأعضاء الحاضرين خلال مشاوراتهم التمهيدية للجلسة التي كانت ستعقد “.

وأردف “الخلاف برز من عدد بسيط من النواب حول الشخصية التي ستتقلد منصب رئيس المجلس ونائبيه، ومن يدير الجلسة الرسمية، من حيث المناطق، الشرقية والغربية والجنوبية”.

وأكد أن “عدد النواب الذين برز منهم خلاف لا يضر بنصاب الجلسات، وأغلب النواب متوافقون على عقد الجلسة واختيار رئيس جديد للمجلس”.

وبلغ عدد النواب الحاضرين للجلسات التشاورية في غدامس، 120 نائبا بحسب سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالمجلس.