شباب الجبل يتعاقد مع المهاجم سامي الغولة

أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة نادي شباب الجبل تعاقدها بشكل رسمي مع المهاجم، سامي الغولة، قادما من فريق الاتحاد، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وسبق لنادي شباب الجبل ضم المدافع المخضرم حسين صالح قائد فريق النصر السابق والمتوج مع النصر ببطولة الدوري الليبي الممتاز موسم 2018 _ 2019.

وتأتي التعاقدات الجديدة لنادي شباب الجبل بمدينة شحات ضمن استعداداته وتحضيراته لانطلاق الدوري الممتاز المنتظر إقامته في آخر يناير المقبل، والظهور بشكل جيد.

يشار إلى المهاجم، سامي الغولة، سبق وأن خاض تجارب سابقة مع فريق الاتحاد والمصنع العماني والوحدة والمحلة ورفيق.