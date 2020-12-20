دفاع الوفاق تكلف “داعشي” هارب من بنغازي بملف تبادل المعتقلين والجثامين

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كشف مصدر مطلع أن وزارة الدفاع في حكومة الوفاق أصدرت قرارًا بتكليف إرهابي وأحد عناصر تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” وبالتعاون مع اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية في الوزارة.

وأضاف المصدر أن قرار تكليف الإرهابي محمد إبراهيم سليمان بلعم ينص على التعاون مع اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية لوزارة دفاع الوفاق لتولي ملف إدارة ومتابعة ملف تبادل المعتقلين والجثامين.

وأوضح المصدر أن الإرهابي “بلعم” من مواليد 1991 ومن سكان منطقة السلماني الغربي بنغازي والمطلوب لدى السلطات الأمنية والعسكرية في قضايا أمن دولة.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابي بلعم مطلوب في قضايا “تصفيه و خطف” ناهيك عن انضمامه إلى تنظيم إرهابي أنصار الشريعة قبل أن يبايع تنظيم الدولة.

ولفت المصدر إلى أن المدعو بلعم شارك أيضًا ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محاور بنغازي خلال معارك تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية.