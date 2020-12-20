جهاز الإسعاف الطائر يستلم طائرة جديدة

أخبار ليبيا 24

استلم جهاز الإسعاف الطائر، طائرة إسعاف جديدة من طراز “سيسنا سايتيشن 680 لاتتيود” والتي تم شرائها عن طريق شركة “اكستروم “؛ وذلك في إطار دعم التعاون الليبي الأمريكي.

وفي تصريح خاص، لـ أخبار ليبيا 24، قال المنسق الإعلامي للجهاز، أسامة علي، أن الجهاز سيشتري من شركة “اكستروم ” ثلاث طائرات عامودية مع بداية العام المقبل 2021.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الطائرة هي الثالثة من نوعها في أسطول جهاز الإسعاف الطائر الليبي وستساهم في تقديم خدمة الإسعاف الجوي المجاني للجميع.

وأكد المنسق الإعلامي، أن الجهاز سيبدأ مطلع العام المقبل في بناء مركز صيانة للطائرات داخل مطار معيتيقة الدولي بطرابلس ليكون الأول من نوعه في أفريقيا، مشيرا إلى أنه سيكون جاهزا مع نهاية شهر أبريل من العام المقبل.

وأثنى الجهاز على دور السفيرة وفاء أبوقعيقيص لمساهمتها في تذليل الصعاب أمام الفريق الذي تلقى تدريبا مكثفا طيلة الثلاثة أشهر على نوع هذه الطائرة.

يشار إلى أن مراسم الاستلام حضرها أعضاء السفارة الليبية بدولة أمريكا ومدير عام جهاز الإسعاف الطائر الكابتن، فتحي ناجي.