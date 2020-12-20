ترحيل 11 نزيلة غانية من زوجات منتسبي داعش عبر مطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24

قامت وزارة العدل بحكومة الوفاق، بترحيل 11 نزيلة يحملن الجنسية الغانية، من زوجات منتسبي تنظيم الدولة “داعش” رفقة أطفالهن عبر مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وقالت أحلام فكار، بمكتب إعلام الوزارة لأخبار ليبيا 24، أن عملية الترحيل بدأت بمقر جهاز الشرطة القضائية بطرابلس، مشيرة إلى أن النزيلات وقعن ضحية لما يُسمى بتنظيم الدولة الإرهابي، الذي تم القضاء عليه عام 2016 في سرت.

وتابعت فكار، أن عملية الترحيل تمت بإشراف فريق العمل المشكل بقرار وزير العدل رقم (930) لسنة 2020 بتولي متابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات الإبعاد لمن تقرر الإفراج عنهم من النيابة العامة من النزيلات من جنسيات مختلفة والمودعات بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأوضحت فكار، أن عملية الترحيل كانت بحضور السفير الغاني المعتمد لدى ليبيا، وأعضاء السفارة، وعدداً من مسؤولي مؤسسة الإصلاح والتأهيل وفريق عمل إجراءات الإبعاد، وضباط وعناصر الحراسة الأمنية التابعين لإدارة العمليات والأمن القضائي.

وفي السياق، أشاد السفير الغاني بالدعم اللامحدود لعملية تسليم رعاياهم، مشيرا أنهن بكامل صحتهن مع أطفالهن، كما ثمن الجهود والتسهيلات السخية التي قامت بها وزارة العدل بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية طيلة وجودهن بمقر المؤسسة الإصلاحية، مؤكدا أن هذه المناسبة هي فاتحة لمزيد من آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات العدلية والقضائية.

وأكدت فكار، أن إجراءات الترحيل تمت بتعليمات وأوامر صريحة من قبل الوزارة ووزير العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية بخصوص النزيلات.