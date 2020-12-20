بنغازي تحتضن برنامج تدريبي حول مهارات نجاح العملية الإدارية

البرنامج يغطي عدة جوانب منها التقارير والمراسلات والمهارات القيادية وإدارة الاجتماع

20 ديسمبر، 2020 10:24 م
7

أخبار ليبيا 24 – خبر

انطلقت بصالة الاجتماعات بنادي الهلال في مدينة بنغازي فعاليات برنامج تدريبي يحمل عنوان “مهارات نجاح العملية الإدارية ” .

وقال المحاضر خالد إبراهيم  – خلال فعاليات البرنامج أمس السبت – إن البرنامج التدريبي يشمل حزمة من المهارات الإدارية التي من المفترض أن يكتسبها كل موظف إداري .

إبراهيم  أشار – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إلى أن الحزمة تغطي عدة جوانب منها التقارير والمراسلات و المهارات القيادية وإدارة الاجتماع وإدارة الوقت والأرشفة وكيفية تنظيم البريد وغيرها .

وأوضح أن المستهدفين في البرنامج التدريبي موظفي هيئة الشباب والرياضة و ورؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية في كافة الألعاب .

وتشرف عَلى فعاليات البرنامج التدريبي الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتعاون مع مجموعة الجمانه للاستشارات والتدريب.

20 ديسمبر، 2020 10:24 م
7

مقالات ذات صلة

صحيفة تركية تحذر من اشتباكات جديدة بين المليشيات في طرابلس

20 ديسمبر، 2020 11:13 م

الحكومة الليبية تعتمد سلسلة مشاريع النادي الأهلي بنغازي الاستثمارية

20 ديسمبر، 2020 10:32 م

شنيب : من المزمع عقد جلسة تشاورية عبر تطبيق الزوم غدًا الإثنين

20 ديسمبر، 2020 10:06 م

انطلاق العام الدراسي رسميًا ببلدية القبة

20 ديسمبر، 2020 9:42 م
زر الذهاب إلى الأعلى