انطلاق العام الدراسي رسميًا ببلدية القبة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مدير مكتب الاعلام بمراقبة التربية والتعليم ببلدية القبة فرج الجازي الغيثي انطلاق العام الدرسي الحالي 2020 – 2012 اليوم الأحد .

الغيثي أوضح – لأخبار ليبيا 24 – أن مراقب التربية والتعليم بالبلدية رفقة مديري مكاتب التعليم الأساسي والجودة الشاملة والمتابعة والإعلام قاموا بجولة تفقدية لمتابعة سير الدراسة بالمؤسسات التعليمية.

وذكر أن الجولة شملت مدارس “فرج بوحويش، والكرامة، وأفريقيا، وعوض العبيدي، وشهداء المطار، وروضة المجد، والإرادة للتعليم الحر “، لافتًا إلى أن الجولات مستمرة على كافة المؤسسات التعليمة وان مراقبة التربية والتعليم القبة حريصة على تذليل كافة الصعاب وفق الامكانيات المتاحة وإتباع الاجراءات الاحترازية وتطبيقها على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، أكد مراقب التربية والتعليم أن حضور الطلبة والمعلمين بهذه المؤسسات التعليمية جيد ووفق شروط وضوابط الحماية من جائحة كورونا.

وأكد أنه تم توفر كافة الاحتياجات اللازمة من أجهزة قياس الحرارة، ومعقم اليدين، والمقاعد، والطلاسات، والخطاطات من قبل الجهات المختصة .

الغيثي قال إن إدارات المؤسسات التعليمية وبعد إعدادها لجداول الحصص للمعلمين تقوم بتسليمها لهم، وتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات تناوبية وفق لشروط اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

ولفت إلى أن مراقبة التربية والتعليم تهيب بكافة إدارات المؤسسات ومعلميها بتضافر الجهود وتغليب مصلحة الطالب مع حرص المراقبة على نيل المعلمين لكافة حقوقهم .