المركزي يشرع في تسجيل منحة الزوجة والأولاد اعتبارا من اليوم الأحد

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن بدء التسجيل في منحة الزوجة والأولاد اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضح المركزي في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المستندات المطلوبة هي: كتيب العائلة أو عقد الزواج، والرقم الوطني الخاص بالزوجة، وصك ملغي أو إفادة مصرفية لحساب الزوجة أو الزوج، ونموذج.

وأشار البيان، إلى أن القيمة الشهرية للمنحة، تبلغ 100 دينار للأبناء دون الثامنة عشرة و150 للزوجة التي لا تعمل، مؤكداً بأنه سيتم صرف تسعة أشهر كدفعة أولى.