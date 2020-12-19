مسؤول طبي: نقص الإنسولين يهدد حياة مرضى السكّري في ليبيا

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وجّه، مدير مركز بنغازي لتشخيص السّكري، الدكتور عوض قويري، نداءً عاجلًا بضرورة توفير دواء الأنسولين المستخدم لعلاج ارتفاع سكر الدم.

وقال قويري، في بث مباشر على موقع فيسبوك، إن “هناك نقص شديد جدا جدا في الأنسولين بنوعيه “البشري” و”غير البشري”.

وشدد قويري، على أن الدواء مهم جدًا لعلاج مرضى النمط الأول من الأطفال المراهقين والشباب، المعروف باسم السكّري المعتمد على الإنسولين، وكذلك للنساء الحوامل، والذي هو نمط من أنماط السكري ناتج عن تدمير مناعي ذاتي لخلايا بيتا المنتجة للإنسولين في البنكرياس.

وأضاف، كما أنه مهم لكثير من مرضى سكّري النمط الثاني، غير المعتمد على الإنسولين أو سكري البالغين من النمط الثاني.

وقال قويري، “أناشد كل المسؤول خاصة المسؤولين عن السماح للشركات بتوريد الإنسولين. هناك نقض في الأدوية، لكن مع نقص الإنسولين أصبح الوضع محرجًا”.

ولفت قويري، إلى أن مرضى سكري النمط الأول لا يستطيعون العيش من دون الإنسولين، مؤكدًا أنهم في حاجة ماسة له ونقصه سيشكل خطرًا على المرضى.

وأشار مدير مركز بنغازي لتشخيص السّكري، إلى وفاة مريضين من النمط الأول (مراهق وشاب) من جراء هذا النقص.