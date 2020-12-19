عودة الدراسة بعدد من مدارس مراقبات تعليم المؤقتة وسط إجراءات احترازية

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية “المؤقتة”، اليوم السبت، انطلاق الدراسة لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا بداية هذا العام في عدد من المدارس العامة التابعة لمراقبات التعليم بالوزارة.

ونشرت عدد من المدارس التابعة بعدد من مراقبات التعليم انطلاق الدراسة بشكل رسمي، وسط إجراءات احترازية ضد تفشي وباء كورونا.

وتأتي عودة الدراسة ضمن الخطة البديلة التي وضعتها وزارة التعليم، والتي تتضمن تقليل أيام الدراسة إلى 3 أيام في الأسبوع لكل مرحلة، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلبة وارتداء الكمامات.

وقبل يومين أعلنت الوزارة، وصول الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية الخاصة بالمؤسسات التعليمية (جل الأيدي -جهاز قياس حرارة الجسم الإلكتروني) إلى مخازن وزارة التعليم بالبيضاء.