رئيس جهاز المخابرات المصرية يؤكد لعقيلة دعم مصر لمسارات التسوية الشاملة

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل السبت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعددا من أعضاء مجلس النواب .

كامل أكد خلال اللقاء اليوم السبت – بحسب وكالة سبوتنيك الروسية – دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وناقش رئيس المخابرات العامة آخر تطورات الموقف السياسي وسبل دفع وتطوير العلاقات المصرية الليبية على جميع المستويات خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، استقبل اليوم السبت، في بنغازي، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وأفاد مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين ليبيا ومصر، إضافةً لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.

وذكر، أن اللواء عباس كامل أثني على جهود القوات المسلحة الليبية، بقيادة حفتر في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محليا ودوليا.

بدوره ثمّن حفتر دور جمهورية مصر، قيادة وجيشا وشعبا، البارز في جل القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص.