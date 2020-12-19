حفتر يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية

أخبار ليبيا24

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، في بنغازي، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وأفاد مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين ليبيا ومصر، إضافةً لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.

وذكر، أن اللواء عباس كامل أثني على جهود القوات المسلحة الليبية، بقيادة حفتر في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محليا ودوليا.

بدوره ثمّن حفتر دور جمهورية مصر، قيادة وجيشا وشعبا، البارز في جل القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص.