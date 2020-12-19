 بوشناف يستثني أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني والمعلوماتي

أخبار ليبيا 24

استثنى وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر المفروضة على العرب والأجانب، وفق تعليمات أصدرها إلى لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا، وفق بيان الوزارة.

وقال بوشناف في تعليماته الموجهة للجنة التي تشرف عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة “إن هذا الاستثناء لا يعدّ مكسباً للجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات بأجانب، ولا ساحباً لها منهم”.

ونوهت الوزارة إلى أن لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا باشرت أعمالها منذ أيام في مقرها الرئيس بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي، وفروعها بمختلف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المؤقتة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة تهدف لمعرفة عدد الوافدين إلى ليبيا، وجنسياتهم، وطريقة دخولهم إلى البلد، والغرض من دخولهم إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى الكشف الصحي عليهم بمعرفة الغرفة، مع تحديد مكان إقامتهم وكيفية حصولهم على الإقامة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء يستهدف كل وافد سواء أكانت لديه إقامة أم لا، وإن كان دخل بشكل قانوني أو متسللا، إضافة إلى مهنته ومقر إقامته وذلك لحصر كافة الوافدين أمنيا وجنائيا بما يعود على الأمن الوطني بالنفع.