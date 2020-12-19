بلدية بنغازي تتعاقد على صيانة 7 جسور بالمدينة

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم السبت، تعاقدها لإجراء الدراسات والاختبارات والتصاميم الفنية وجداول الكميات والخرائط التنفيذية لعدد سبعة جسور داخل نطاق البلدية.

وأوضحت البلدية في بيان لها، أن الجسور المستهدفة هي جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري، وجسر الزريريعية المعبر المائي رقم (1) بجوار مقر التموينية، وجسر تقاطع شارع 7 أكتوبر مع شارع الجزائر، والجسر الحديدي بطريق المطار بالقرب من مستشفى الجلاء.

كما ضمت الجسور المتعاقد على إصلاحها جسر محمد الدُرة بطريق العروبة “جسر طرابلس”، وجسر الطريق الدائري الأول المُتقاطع مع طريقة العروبة، وجسر منطقة جليانة بالقرب من فندق أوزو المؤدي إلى ميناء بنغازي.

وتأتي هذه الأعمال تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني بشأن العمل على صيانة عدد من الجسور داخل بلدية بنغازي.