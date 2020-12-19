المريمي: نرفض إقحام اسم وصفة رئيس مجلس النواب في أحداث طبرق

أخبار ليبيا 24 – خبر

استنكر فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الزج باسم رئيس المجلس عقيلة صالح في أحداث طبرق الدامية التي أوقعت قتلى.

المريمي أكد في تصريح له عدم صحة إقحام اسم رئيس المجلس بأحداث طبرق حول فرع الضمان الاجتماعي بالمدينة، وكذلك حول الحوار السياسي في داخل ليبيا وخارجها، وأيضا حول اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي محمد الشكري واستلام رشاوي مالية عن طريق مهربي المخدرات من قبل بعض النواب، وأن رئيس مجلس النواب على علم بذلك.

المستشار الإعلامي شدد على أن صالح أطلق مبادرة للحل السياسي في ليبيا، وأيدها عدد كبير من الشعب في كل أنحاء ليبيا من خلال وفود عديدة من عمد ومشايخ وأعيان القبائل الليبية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والأندية الرياضية والهلال الأحمر والكشافة وغيرها من المؤسسات الأخرى.

وأوضح أن رئيس مجلس النواب فتح الباب أمام كل المباحثات على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والدستورية والاجتماعية، والوصول لحوار تونس وسرت والذي جعل ليبيا الآن تتجه لتوحيد المؤسسات عبر مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية وانتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر القادم وإنهاء حالة الاقتتال والدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة.

وأشار المريمي إلى أن كثيرين من أعضاء مجلس النواب يثنون على هذه الحوارات محليا وخارجيا وصولا لحل الأزمة الليبية رغم صعوبة وتعقيدات المشهد السياسي الليبي وكذلك الأمني .