الدرسي: ندرس التمديد للرئاسي الحالي بقيادة السراج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد النائب إبراهيم الدرسي، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كلف بتشكيل لجنة برلمانية، اجتمعت الخميس الماضي، ودرست كل الأمور ووضعت خارطة طريق بديلة حال فشل أعضاء الملتقى السياسي في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

الدرسي أوضح ، في تصريحات تلفزيونية، أنه عضو في هذه اللجنة، مؤكدًا أنهم درسوا التمديد للمجلس الرئاسي الحالي بقيادة فائز السراج وتوسيعه، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن هذا الأمر يتوقف على توافق القوى والمؤسسات الأخرى مثل المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، والمجلس الرئاسي، وقيادة القوات المسلحة، على حد تعبيره.

وأشار إلى أهمية خروج ليبيا من عنق الزجاجة، وأن يكون هناك انفراجة، مُتمنيًا أن ينجح الملتقى السياسي الذي ترعاه رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، لافتا إلى بوادر استقرار؛ حيث بدأ الطيران بين الشرق والغرب، وفتحت الطرق الساحلية، والعائلات بدأت تزور بعضها، والأمور بدأت تتحسن يوما عن الآخر.

وتسعى رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، إلى تشكيل لجنة استشارية جديدة من أعضاء لجنة الحوار السياسي لاستكمال الخطوات الواجبة في المسار السياسي، حيث أكدت خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقدته الثلاثاء الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، أن أعضاء الملتقى من الواضح أنهم حتى الآن لا يزال من الصعب عليهم التوصل إلى توافق بشأن طريقة للمضي قدماً بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.