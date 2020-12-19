اتفاق ليبي إيطالي لاستكمال مشروع الطريق الساحلي السريع

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اتفقت، اللجنة الفنية الليبية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي على بدء الأعمال الخاصة بإنشاء الطريق الساحلي السريع الرابط بين الشرق والغرب الليبي في ربيع سنة 2021.

وأتى الاتفاق، في بيان لخارجية حكومة الوفاق الجمعة، خلال اجتماع اللجنة الفنية الليبية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي، افي دورتها الأولى عبر الدوائر المغلقة.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي تم بالتنسيق مع مكتب المعلومات بوزارة الخارجية العمل على حل مشكلة الديون المختلفة المستحقة للشركات الإيطالية على الدولة الليبية، وإمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأجرى الجانبان، بحسب الوزارة، مباحثات معمقة ومستفيضة في مختلف أوجه مجالات التعاون وسبل تطويرها وتوسيعها بمشاركة مسؤولين في وزارات الخارجية والاقتصاد والتنمية الاقتصادية والمواصلات والنقل والبنية التحتية والزراعة والبيئة والتعليم والعدل والطاقة والمجال الرقمي في البلدين.

وترأس الاجتماع من الجانب الليبي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق، محمود التليسي، ومن الجانب الإيطالي وكيل وزارة الخارجية والتعاون، مانيلو دي ستيفانو.

ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتي التعليم في البلدين لتعليم اللغة الإيطالية في المدارس الليبية للمرحلة الثانوية.