مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (489) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل عدد (489) إصابة بفيروس كورونا، بينها (378) حالة جديدة، و(111) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (3770) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد ( 3281 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :