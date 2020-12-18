مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (489) إصابة بفيروس كورونا
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل عدد (489) إصابة بفيروس كورونا، بينها (378) حالة جديدة، و(111) حالة مخالطة.
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (3770) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد ( 3281 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :
1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة
2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1350) عينة
3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (242) عينة
4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (42) عينة
5.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (79) عينة
6.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (238) عينة
7.مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (65) عينة
8.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (188) عينة
9.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (55) عينة
10.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (7) عينات
وأوضح المركز الوني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد (9) حالة وفاة:
1.عدد 7 حالات في طرابلس
2.عدد 1 حالة في صرمان
3.عدد 1 حالة في مصراتة
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 93772 حالة، والحالات النشطة 28540 حالة، والمتعافين 63886 حالة، والوفيات 1346 حالة.