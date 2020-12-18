مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (489) إصابة بفيروس كورونا

18 ديسمبر، 2020 12:49 م
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أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل عدد (489) إصابة بفيروس كورونا، بينها (378) حالة جديدة، و(111) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (3770) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد ( 3281 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1350) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (242) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (42) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (79) عينة

6.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (238) عينة

7.مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (65) عينة

8.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (188) عينة

9.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (55) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (7) عينات

وأوضح المركز الوني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس عدد 280 حالة جديدة عدد 28 حالة مخالطة
2.بنغازي عدد 4 حالة جديدة
3.مصراته عدد 47 حالة مخالطة
4.الماية عدد 12 حالة جديدة
5.القره بوللي عدد 3 حالة جديدة
6.السواني بن ادم عدد 1 حالة جديدة
7.المنشية الجميل عدد 1 حالة جديدة
8.الخمس عدد 3 حالة جديدة
9.تازربو عدد 1 حالة مخالطة
10.زواره عدد 16 حالة مخالطة
11.صرمان عدد 12 حالة جديدة
12.سبها عدد 11 حالة جديدة عدد 3 حالة مخالطة
13.تراغن عدد 4 حالة جديدة عدد 4 حالة مخالطة
14.مرزق عدد 2 حالة جديدة
15.الغريفة عدد 1 حالة جديدة
16.العجيلات عدد 1 حالة جديدة
17.العامرية عدد 4 حالة جديدة
18.جادو عدد 1 حالة جديدة
19.جنزور عدد 13 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة
20.العواته عدد 1 حالة جديدة
21.الزنتان عدد 8 حالة مخالطة
22.ظاهر الجبل عدد 1 حالة جديدة
23.غريان عدد 8 حالة جديدة عدد 1 حالة مخالطة
24.رقدالين عدد 4 حالة جديدة
25.الزاوية الغرب عدد 11 حالة جديدة عدد 1 حالة مخالطة
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 655 ) حالة شفاء حسب المدن:
1.عدد 563 حالة في طرابلس
2.عدد 16 حالة في صرمان
3.عدد 14 حالة في باطن الجبل
4.عدد 14 حالة في سبها
5.عدد 3 حالات في بنغازي
6.عدد 29 حالة في مصراته
7.عدد 3 حالات في الزنتان
8. عدد 13 حالة في قصر بن غشير

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد (9) حالة وفاة:

1.عدد 7 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في صرمان

3.عدد 1 حالة في مصراتة

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 93772 حالة، والحالات النشطة 28540 حالة، والمتعافين 63886 حالة، والوفيات 1346 حالة.

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18 ديسمبر، 2020 12:49 م
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