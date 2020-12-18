“عين مارة” منطقة صغيرة شرق ليبيا تلقن الإرهاب درسًا وشارك أبناءها في القضاء عليه

أخبار ليبيا24- خاص

منطقة عين مارة التي قدمت الكثير من أبنائها لعودة الوطن والقضاء على الجماعات الإرهابية منطقة صغيرة مساحة وكبيرة عطاءً لم تسلم من عمليات الاغتيال.

محمود بوعجيلة سعد المنصوري يتحدث عن اغتيال شقيقه أحمد بوعجيلة خريج لغات تخصص لغة إنجليزية مواليد 1954 خريج المملكة المتحدة كان مسؤولًا عن الأمن يرأس 22 مركز شرطة.

يقول المنصوري :”قصتنا مع الإرهاب بدأت عندما كشر الإرهاب عن أنيابه ويستهدف الجميع، تنادي سكان منطقة عين مارة لتأمين أنفسهم ومناطقهم وألقى أخي بيانًا يحث فيه الجميع على الالتفاف ضد الجماعات الإرهابية التي بدأت تستولي على المقرات الأمينة”.

وبتابع محمود :”حاولت الجماعات الإرهابية اغتيال العقيد سالم الصالحين وهو مسؤول عن الأمن الداخلي في مدينة درنة إبان العهد السابق ونجي بقدرة الله ثم محاولة أخرى لاغتيال شخص آخر بالقرب من عين مارة بعدها تنادي الأعيان والمشايخ بمحيط عين مارة من مختلف المناطق”.

بضيف المنصوري :”شقيقي من ضمن الأعيان كان الاجتماع بمنطقة راس تاجو – ضواحي لقبة – واتفقوا على بيان ألقاه أخي أعلن فيه عن تفعيل المربعات الأمنية لإيقاف توغل وتغول داعش في المناطق ومنعهم من تنفيذ جرائمهم”.

ويواصل محمود حديثه :”في اليوم التالي يوم الثلاثاء 29 أبريل 2014 تم اغتيال أخي بمنطقة عين مارة بالقرب من مدرسة بير سالم وإلى هذه اللحظة مازالت قضيته مجهولة”.

ويقول المنصوري :”أخي المغدور متزوج ويعول أسرة لديه ابن واحد وابنتين معاقتين تركوا بعد أن اغتيل معيلهم، هذا الملف مطموس ولم يلقى اهتماما وبصراحة مدينة درنة تحررت عسكريا لكن لم تتحرر مدنيا مازال “التائبون” يقودون المناصب ولم يتم عزلهم”.

وختم محمود حديثه :”نحن نريد دولة القانون لا نريد تهجير أحد كما يشاع أو قتل أحد بجريرة غيره لكننا نريد الحق والعدل الذي لا يتحقق إلا برد الحقوق والمظالم”.

جريمة أخرى تم توثيقها من جرائم الإرهاب، جريمة تثبت أن بقاء الإرهابيون في ليبيا بات محكوم بفنائهم والقبض عليهم جميعًا في نهاية المطاف وسيتم تحقيق العدالة.

القضاء على الإرهابيين أو اعتقالهم ضربة للحركات المتطرفة في ليبيا لذلك يبدي أهالي ليبيا سعادتهم عندما يتم القبض على هؤلاء المتطرفين.

الليبيين يرفضون عنف هؤلاء الإرهابيين الذين يحاولون إخضاع المجتمعات الليبية، وكل عملية اعتقال هي بمثابة تحذير للمتطرفين الآخرين المختبئين في ليبيا بأنه سوف يتم العثور عليكم.

رغم كل إجرام الإرهاب ومحاولات التنظيمات الإرهابية تصوير نفسها لليبيين على أنها قوة لا تقهر وارتكابها لأشنع وأبشع الجرائم إلا أن الليبيين قرروا مقاومة الإرهاب وشاركوا في قتاله والقضاء عيه وتحويلهم إلى شتات مشرد في الجبال والصحاري والأودية.

بالقضاء على الإرهابيين عاد الأمن والأمان إلى المدن الليبية عادت الحياة إلى شوارعها وأزقتها وميادينها، وأصبح الإرهاب من الماضي الحزين الذي لا يريد الليبيين أن يعود أو يذكروه.