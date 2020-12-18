شركة سرت تتجاوز الـ 100 ألف برميل يوميا

18 ديسمبر، 2020 5:44 م
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أخبار ليبيا 24

حققت شركـة سرت لإنتاج وتصنيع النفـط والغـاز أعلى معدّلات الإنتاج غير المسبوقة بتجاوزه المائة ألف برميل يوميًا، بزيادة فاقت الضعف قبل إقفال النفط في بداية العام الحالي، والذي كان في متوسط خمسة وخمسين ألف برميل يوميًا.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن الزيادة جاءت ضمن برامج الميزانية الاستثنائية والتي شملت صيانة 24 بئرًا وإنزال المضخات الكهربائية الغاطسة لها، وتطوير طبقة الحراش بجنوب زلطن بحفر عدد تسعة آبار تطويرية، وتنفيذ أعمال فنية على الآبار بدون منصة حفر؛ تشمل التنشيط بالحامض والتكسير الهيدروليكي.

 

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18 ديسمبر، 2020 5:44 م
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