جولات ميدانية وتفتيشية للحرس البلدي القبة تشمل مختلف الأنشطة

أخبر ليبيا24

يقوم جهاز الحرس البلدي ببلدية القبة هذه الأيام بجولات ميدانية وتفتيشية تشمل مختلف الأنشطة التجارية لمتابعة وضبط المخالفات منها الإشراف على توزيع غاز الطهي ومراقبة توزيعه على المواطنين خصوصا مع دخول فصل الشتاء وتزايد الطلب على الغاز .

وقام أفراد الجهاز بجولة تفتيشية على محال بيع المواد الغذائية للتأكد من صلاحية السلع ومراقبة الأسعار وضبط المحال التي تشغل الفضاء العام كذلك شملت الحملة محال القصبين وفرض عدم عرضهم للحوم خارج المحلات لما لها من مخاطر على صحة المستهلك.

وقام أفراد الجهاز بمتابعة محلات الحلاقة والتأكد من اتباع الشروط الصحية بها وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة

إضافة إلى حملة على مصانع الرخام ببلدية القبة بعد أن قام بعض أصحابها برمي بقايا الرخام على جانبي الطريق العام للتخلص منها وما لذلك من خطر على الجميع وتم التنبيه على أصحاب مصانع الرخام والعاملين بها بضرورة اتباع الشروط السليمة للتخلص من بقايا الرخام.

وبالتنسيق مع قطاع التعليم والعمل والتأهيل وإداري الخدمات الصحية ببلدية القبة قام الجهاز بتنفيذ حملات تفتيشية تستهدف التعليم الحر بقطاع التربية والتعليم ببلدية القبة.

وتستهدف الحملات التأكد من اتخاذ مؤسسات التعليم الخاص الإجراءات المتخذة في معايير السلامة داخل المؤسسات التعليمية للحد من انتشار جائحة كورونا ومدي تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص وكذلك ضبط حالات الازدواجية في العمل للعاملين بالقطاع العام ويعملون بالقطاع الخاص دون الحصول على إذن من جهات عملهم الأصلية.

وقام جهاز الحرس البلدي ببلدية القبة أيضًا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإزالة المطبات الإسمنتية التي وضعها بعض المواطنين على الطريق العام والتي سببت كثير من المخاطر على سلامة مرتادي الطريق العام ولم تراعي فيها شروط الأمن والسلامة.