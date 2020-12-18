تسييري طبرق يبحث مع الجهات الرقابية مشاكل مركز طبرق الطبي

أخبار ليبيا 24 -خاص

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الخميس، مع الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومركز طبرق الطبي والشركة المتحدة الطبية ومكتب العمل والتأهيل.

وناقش عميد البلدية مشاكل عمل الأطباء داخل مركز طبرق الطبي وتعاون الأطباء للعمل خارج المركز، مما يتسبب في مشاكل طبية داخل المركز.

وطالب بوالخطابية، من الجهات الرقابية دراسة هذا الأمر إدارياً وقانونياً مع مكتب العمل والعيادات التي يتعاون معهم الأطباء.

واتفق الحضور على دراسة مشاكل الأطباء داخل المركز، حتى لا يتعارض مع أعمالهم المناطة بهم وأن يكون عملهم بعلم وإذن من إدارة المركز، حتى لا تحدث مشاكل تؤثر على سير العمل داخل مركز طبرق الذي يغطي رقعة شاسعة تمتد غرباً وشرقاً وجنوباً.