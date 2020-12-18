انطلاق بطولة الوفاء الأولى للكيوشونكاي ببنغازي

أخبار ليبيا 24

شهد مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي، الخميس، انطلاق بطولة الوفاء الأولى للكيوشونكاي، بمشاركة 270 رياضيا من مناطق شرق وجنوب البلاد.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أوضح رئيس اللجنة التأسيسية للكيوشونكاي، عبد السلام الشهيبي، أن بطولة الوفاء هي بطولة ليبيا الأولى للعبة، مشيرا أنها ستتواصل على مدار يومين شاملة كافة الفئات السنية.

وأعرب الشهيبي عن أسفه لعدم تمكن رياضيي مدينة طرابلس من المشاركة لظروف خاصة منعتهم من المشاركة في البطولة.

وشهد اليوم الأول للبطولة التي نظمت تحت شعار بالرياضة نتصل لا ننفصل، منافسات الفئات السنية الصغرى تحت 5 سنوات ومن 5 إلى 6 سنوات، وأيضا من 7 إلى 8 سنوات.

يشار إلى البطولة تختتم منافساتها اليوم الجمعة.