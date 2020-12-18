انتهاء الحجر الصحي في دار رعاية المسنين بمسة

18 ديسمبر، 2020 8:02 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية الموقتة، اليوم الجمعة، انتهاء فترة الحجر الصحي لنزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بمنطقة مسة.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أنه تم احتواء كافة الحالات واستقرارها سريريا، بعد اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية حيالها.

يشار إلى أن دار الوفاء لرعاية المسنين في مسة كانت قد أعلنت عن تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، وتسجيل حالة وفاة، وناشدت الجهات المسؤولة التدخل لتقديم الدعم اللازم لمواجهة الوباء.

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18 ديسمبر، 2020 8:02 م
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