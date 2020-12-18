إنقاذ 126 مهاجرًا من الغرق شمال شرق طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، عن إنقاذ 126 مهاجرا من الغرق في البحر في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، شمال شرق طرابلس.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان عبر صفحته الرسمية، أن الزورق الكفاح، التابع للقوات البحرية الليبية قام صباح اليوم الجمعة، بعملية إنقاذ ناجحة لـ 126 مهاجراً بعد ورود إشارة استغاثة لمركز البحث والإنقاذ الليبي بوجود قارب مطاطي لونه أسود شمال شرق طرابلس يحتاج إلى عملية إغاثة وإنقاذ.

وتمت المهمة بنجاح وإنزال المهاجرين في نقطة ميناء طرابلس، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى شرطة الهجرة.