مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (706) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل عدد (706) إصابة بفيروس كورونا بينها (549) حالة جديدة، و(157) حالة مخالطة. وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم الأربعاء عدد (4943) عينة أظهرت النتائج من بينها عدد (4237) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1500) عينة

3.مختبر فرع المركز مصراته عدد (235) عينة

4.مختبر فرع المركز سبها عدد (41) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (202) عينة

7.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (238) عينة

8.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (122) عينة

9.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (22) عينة

10.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة

11.مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (15) عينة

12.المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (45) عينة

13.مختبر مصراته الطبي عدد (166) عينة

14.مختبر فرع المركز الجفرة عدد (6) عينات

15.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (94) عينة

16.مختبر فرع المركز طبرق عدد (1) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس عدد 286 حالة جديدة، عدد 73 حالة مخالطة

2.بنغازي عدد 27 حالة جديدة

3.مصراته عدد 11 حالة جديدة عدد 70 حالة مخالطة

4.الماية عدد 23 حالة جديدة

5.قصر بن غشير عدد 12 حالة جديدة

6.القره بوللي عدد 2 حالة جديدة

7.غدامس عدد 4 حالة جديدة

8.الزهراء عدد 6 حالة جديدة

9.المنشية عدد 19 حالة جديدة

10.السبيعة عدد 2 حالة مخالطة

11.زلطن عدد 1 حالة جديدة

12.أجدابيا عدد 3 حالة جديدة عدد 1 حالة مخالطة

13.السواني بني ادم عدد 13 حالة جديدة

14.الريانبة عدد 1 حالة جديدة

15.الزاوية المركز عدد 18 حالة جديدة عدد 5 حالة مخالطة

16.الجفرة عدد 5 حالة جديدة

17.صرمان عدد 6 حالة جديدة

18.سبها عدد 11 حالة جديدة

19.تراغن عدد 1 حالة جديدة

20.القطرون عدد 3 حالة جديدة

21.الغريفة عدد 1 حالة مخالطة

22.بني وليد عدد 19 حالة جديدة

23.العربان عدد 1 حالة جديدة

24.صبراته عدد 7 حالة جديدة عدد 3 حالة مخالطة

25.قصر الأخيار عدد 2 حالة جديدة

26.العجيلات عدد 10 حالة جديدة

27.الزاوية الجنوب عدد 6 حالة جديدة

28.العامرية عدد 10 حالة جديدة

29.مسلاته عدد 1 حالة جديدة

30.المعمورة عدد 2 حالة جديدة

31.ترهونة عدد 1 حالة جديدة

32.الخمس عدد 13 حالة جديدة

33.السائح عدد 1 حالة جديدة عدد 1 حالة مخالطة

34.القلعة عدد 2 حالة جديدة

35.غريان عدد 7 حالة جديدة

36.الحوامد عدد 1 حالة جديدة

37.الجميل عدد 2 حالة جديدة

38.رقدالين عدد 3 حالة جديدة

39.الزاوية الغرب عدد 8 حالة جديدة عدد 1 حالة مخالطة

40.طبرق عدد 1 حالة جديدة

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل ( 511 ) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 367 حالة في طرابلس

2.عدد 12 حالة في صرمان

3.عدد 5 حالات في الخمس

4.عدد 28 حالة في الحوامد

5.عدد 2 حالة في اجدابيا

6.عدد 11 حالة في ترهونة

7.عدد 10 حالات في نالوت

8.عدد 9 حالات في القره بوللي

9.عدد 3 حالات في غريان

10.عدد 49 حالة في مصراته

11.عدد 15 حالة في الزاوية المركز