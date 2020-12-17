مصادر: أربعة قتلى وعدداً من الجرحى جراء اشتباكات قبلية في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

أكدت مصادر محلية ومسؤولة متطابقة سقوط أربعة قتلى وعدداً من الجرحى جراء اشتباكات مسلحة بين شباب ينتمون لقبيلتين في مدينه طبرق أقصى الشرق الليبي.

وقالت المصادر في تصريحات لـ”أخبار ليبيا24″ إن الاشتباكات المسلحة اندلعت فجر اليوم الخميس، بعد عملية تفجير لمقر صندوق الضمان الاجتماعي المؤقت ببلدة كمبوت (50 كلم) شرق طبرق من قبل مجهولين.

وأشارت المصادر إلى أنه اندلعت الاشتباكات المسلحة بعد التفجير في مقر صندوق الضمان الاجتماعي الغربي قرب المدينة الرياضية بطبرق.

وأوضحت المصادر، أن الإشكالية بدأت بعد رفض قبيلة القطعان للمكلف الجديد بصندوق الضمان الاجتماعي بالمدينة والذي ينتمي لقبيلة مريم، وقام شباب القطعان بإغلاق المقر الرئيسي المقابل للمجلس البلدي، فقامت الجهات المختصة بفتح مقر مؤقت ببلدة كمبوت لتسيير إجراءات المواطنين وعدم تعطيلهم.

وأفادت المصادر أن المقر تعرض للتفجير في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء – الخميس، وحدث احتقان بالمدينة بين القبيلتين، ومنها اندلعت اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية نوع “رمانة” ومحلية الصنع “جولاطينة”، ونتج عنها سقوط أربعة قتلى، بالإضافة لعدداً من الجرحى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك تخوفًا كبيرًا من أن يتطور الوضع ويخرج عن السيطرة، مطالبين الجهات المسؤولة بتحرك فوري درءً لأي تحالفات قبلية قد تحدث وتصبح كارثه يصعب السيطرة عليها.

يشار إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤولة بالمدينة عن تفاصيل الواقعة ولم يصدر بياناً توضيحياً بالخصوص.