للمطالبة بحقوقهم.. اختتام ورشة عمل لذوي الإعاقة في تاورغاء

أخبار ليبيا 24

اختتم في بلدية تاورغاء شرقي مصراتة، اليوم الخميس، ورشة العمل الثالثة للمطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناولت الورشة التي احتضنها المجلس المحلي تاورغاء، المحاور الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمطالبة بتفعيلها.

وتم خلالها مناقشة حق المشاركة في المجالات الخاصة بذوي الإعاقة في الدولة والمجتمع وعدم تهميشهم في أي حوار ليبي.

وفي ختام الورشة قام فريق المناصرة من الأشخاص ذوي الإعاقة بجولة داخل المدينة للاطلاع على عدد من مؤسساتها.

يشار إلى الورشة نظمتها اللجنة البارالمبية الليبية والاتحاد الليبي لمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة الغربية بالتعاون مع فرع الاتحاد بالمنطقة الوسطى.