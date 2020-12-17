حفتر يستقبل كونتي ودي مايو في بنغازي

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام، للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، ببنغازي، رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية بالحكومة الإيطالية، لويجي دي مايو، وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإيطالية.

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة، أن اللقاء تطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته إضافةً لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية.

وأثنى القائد العام خلال هذا اللقاء على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية.

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