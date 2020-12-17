تشكيل لجنة قانونية لملتقى الحوار السياسي

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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جلسة، اليوم الخميس، تمخض عنه تشكيل اللجنة القانونية للملتقى، لافتًا إلى أنه جرت مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وآلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأضافت البعثة، في بيان، أن الممثلة الخاصة بالإنابة اطلعت المشاركين على التقدم المحرز خلال الاجتماع الاقتصادي الليبي الذي عقد في جنيف في 14-15 ديسمبر.

وأشارت وليامز، إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي، بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي طال انتظاره والذي عقد في 16 ديسمبر لتوحيد سعر الصرف في البلاد.

كما أطلعت وليامز، المشاركين بشأن إحاطتها لمجلس الأمن في 15 ديسمبر في جلسة مغلقة وكررت مطالبة مجلس الأمن للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بمضاعفة جهودهم، مشيرة إلى أن “نجاح العملية السياسية أمر أساسي لاستقرار ليبيا وازدهارها في المستقبل”.

وعبرت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة عن إدانتها لما وصفته بـ “الحملات الخطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي” التي استخدمت كسلاح لاستهداف مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي من خلال نشر معلومات مضللة وخاطئة.

وفي كلمتها أمام المشاركين، قالت وليامز: “هذا مساركم، وعلى تقع عاتقكم في المقام الأول مسؤولية حمايته. وأحثكم على عدم تشجيع أو الانخراط في مثل هذه المحاولات التخريبية التي تهدف إلى عرقلة جهودكم وحرمان الشعب الليبي من فرصة فريدة للسلام والازدهار”.

وخلال الاجتماع، أعلنت وليامز عن إنشاء اللجنة القانونية، التي ستوكل إليها مهمة العمل على وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات الوطنية المقبلة، وصرحت أنه سيتم الإعلان عن أعضاء هذه اللجنة رسمياً في الأيام المقبلة.

وأشادت في كلمتها الختامية بروح الوحدة التي اتسم بها اجتماع اليوم وشكرت المشاركين على المناقشة المستفيضة التي أجريت في مناخ توافقي وودي.

وخلال الاجتماع، عرض المشاركون آراءهم ومقترحاتهم، بشأن أنسب الطرق وأكثرها توافقية للمضي قدماً واتخاذ قرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستتولى قيادة المرحلة التمهيدية قبل موعد الانتخابات الوطنية المقررة.