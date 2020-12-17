بلدية توكرة تعلن البدء في صيانة طريق تنسلوخ

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أعلنت بلدية توكرة (شرق بنغازي) اليوم الخميس، البدء فعليا في رصف طريق “تنسلوخ” اعتباراً من بداية الأسبوع القادم.

ويعد الطريق أحد الطرق الحيوية، حيث يربط ما بين الطريق الساحلي (شمال) بمنطقة تنسلوخ والطريق الممتدة إلى بلدية الأبيار (جنوب).

وأوضحت البلدية، أن رصف الطريق يستهدف النصف الأول من الطريق بطول 6 كلم ومن ثم فتح النصف الثاني من الطريق بطول 5 كلم بطبقة إسفلت ارتفاعها 10سم، وذلك بعد مراجعة المشروعات برئاسة الوزراء.

وكانت البلدية، قد أعلنت في 28 نوفمبر 2020 أنها سلّمت مسارات طريق “تنسلوخ” وهي الطريق الزراعي بمشروع رقم (3) إلى الشركة المنفذة لصيانته.

ولفتت، إلى أن هذا المشروع من ضمن المشاريع المستهدفة من رئاسة الوزراء، لمنح الإذن للهيئة العامة للمواصلات بالتعاقد على هذا المشروع، تحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات المنطقة الشرقية.