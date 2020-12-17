بعد تأخرها لـ 8 أشهر.. بدء تطعيمات حديثي الولادة في بنغازي

خاص-أخبار ليبيا 24

تستمر عيادة خالد بن الوليد المجمعة ببنغازي، اليوم الخميس، في تقديم تطعيم حديثي الولادة “البي سي جي” بعد تأخر وصولها لفترة تزيد عن ثمانية أشهر.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال رئيس قسم الصحة المدرسية، عبدالسلام الشعافي، ” أن تأخر وصول تعيطم حديثي الولادة سبب ازدحاما في عيادة الماجوري”.

وأوضح الشعافي، أن العيادة تقدم التطعيمات للجميع بشكل منظم للمحافظة على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الشعافي إلى أن تطعيم حديثي الولادة ضد مرض الدرن ومن المفترض أن تعطى للحديثي الولادة مباشرة لكن ما تعانيه البلاد تسبب في تأخر وصول الجرعات إلى المراكز الصحية والعيادات.

وتابع الشعافي، “إن تأخر تطعيم حديثي الولادة حتى وصولهم إلى 8 أو تسعة أشهر سيتم تطعيمهم بتطعيمة أكبر تتناسب مع أعمارهم”.

من جهتها أكدت مسؤول مكتب الإعلام بالعيادة، عائشة سيف النصر، أن العيادة تحاول أن تقدم ما بين 200 إلى 300 جرعة في اليوم لتخفيف الازدحام خاصة وأن العيادة في منطقة ذات كثافة سكانية عالية.

وأكدت سيف النصر، أن التطعيمات متوفرة حتى الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن مواعد توزيع التطعيمات على المراكز والعيادات الصحية سيتم الإعلان عنه، منوهة إلى أن عيادة الماجوري سيكون التطعيم فيها يوم الأحد والخميس.

وتعد تطعيمات حديثي الولادة “البي سي جي” من أهم اللقاحات ويوفر قدرا من الحماية ضد السل، ولكن وصولها إلى عدد من المدن الليبية تأخر هذا العام لعدة أسباب أبرزها الظروف التي واكبت تفشي فيروس كورونا.