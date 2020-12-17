بعد اشتباكات قبلية.. مدير أمن طبرق يؤكد لـ أخبار ليبيا 24 أن الوضع بالمدينة تحت السيطرة

أخبار ليبيا 24

أكد مدير أمن طبرق، العميد عبدالمولى ونيس السنيني، في تصريح إلى أخبار ليبيا 24، أن الوضع في المدينة تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه تم تفريق أفراد القبيلتين التين جرت بينهما اشتباكات مسلحة وتم تسليم مواقع الخلاق إلى منطقة طبرق العسكرية والأجهزة الأمنية.

وأسفرت اشتباكات مسلحة في مدينة طبرق شرقي البلاد عن سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى؛ وذلك على خلفية إشكال على إدارة مكتب صندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان.

وأوضح السنيني أن مشايخ وأعيان وحكماء كافة القبائل بالمدينة تسعى إلى رأب الصدع وجمع الفرقاء من القبيلتين لإنهاء سبب الإشكال.

وناشد السنيني بالابتعاد عن تداول الأخبار التي تُثير الفتن بين أبناء الشعب والمدينة الواحدة، مؤكداً أن هذه القرارات الإدارية تتخذها الدولة، تقيل وتكلف المسؤولين وكان من المفترض عدم التدخل بقراراتها.

وتسلمت منطقة طبرق العسكرية مواقع الخلاف بعد نجاح المساعي الاجتماعية في المدينة من حل النزاع بين قبيلتي مريم (بيت احميده) والقطعان (بيت بوسعيده) بعد مواجهات مسلحة فجر، اليوم الخميس.

يشار إلى اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة فجر اليوم الخميس أسفر عنها سقوط أربعة قتلى وعدداً من الجرحى، على خلفية تفجير مقر صندوق الضمان الاجتماعي ببلدة كمبوت (50 كلم) شرق طبرق بعد نقل المقر المؤقت بسبب خلاف على إدارة الصندوق بين القبيلتين.