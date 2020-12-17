المحلة يتعاقد مع الصاعد علي سمير

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أعلنت إدارة نادي المحلة توقيع عقد مع للاعب الصاعد علي سمير ليكون ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الموسم المقبل.

وتسعى إدارة النادي إلى تصعيد عدد من لاعبي الفئات السنية إلى الفريق الأول للاعتماد عليها في المواسم القادمة

ويعد سمير 20 عام من الأسماء الشابة ويلعب في مركز دفاع للفريق و تدرج في جميع الفئات السنية بالنادي.

من جهة أخرى أبرمت إدارة نادي المحلة عدد من الانتدابيات لتعزيز صفوف فريق الكرة بالنادي أبرزها التعاقد مع الهادي عمارة ومعاذ الشبة وعمر بالحاج.