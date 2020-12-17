المؤسسة الوطنية للنفط: جماعة مسلحة تحت رداء الشرعية تبتز شركة البريقة

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دانت المؤسسة الوطنية للنفط قيام جماعة مسلحة تحت رداء شرعية حكومة الوفاق، بتدخل بذيء مكشوف البواعث وتدخل في المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة لتسويق النفط.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، هذه الجماعة، التي لم تسمها، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الابتزاز.

وأكدت المؤسسة بأنها على تواصل مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام باعتبارهم جهات الاختصاص، لافتًا إلى أنها تقدمت ببلاغات خطية ضد هذه الجهة وأفرادها المتورطين، وفضح ممارساتهم السافرة التي يهدفون من خلالها تمرير صفقات مشبوهة من زيوت وغيرها.

ولمحت المؤسسة، في بيانها في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إلى استهداف مقرات إحدى الشركات النفطية الوطنية بـ “سيارات مفخخة”، لافتًا إلى أنه نوع آخر من عمليات الابتزاز ضد مقدرات الوطن النفطية.

وأكدت أنها ا تواصلت مع الأجهزة الأمنية المنضبطة والمتمسكة بصحيح القانون للتأكد من صحة ودقة هذه المعلومات.

وقالت، إنها اتخذت كافة الترتيبات برفع درجة الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر التي تحيط بقطاع النفط الوطني، محملة الجماعة المسلحة مسؤولية المساس بشركات القطاع النفطي.

ولفتت إلى أن هذه الجماعة كانت حاضرة في الهجوم مقرها بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط، على أنها لن تدخر جهداً في سبيل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة على المستويين المحلي والدولي ضد مثل هذه التصرفات تجاه قطاع النفط الوطني والمستخدمين.